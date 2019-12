Faute de soutien, les Verts ne parviennent pas à entrer au gouvernement suisse

Les sept membres du gouvernement suisse ont donc chacun été reconduits dans leur fonction : la démocrate-chrétienne Viola Amherd (218 voix), le socialiste Alain Berset (214 voix) et l'UDC Ueli Maurer (213 voix), la socialiste Simonetta Sommaruga (192 voix), l'UDC Guy Parmelin (191 voix), la libérale-radicale Karin Keller-Sutter (169 voix) et enfin, le PLR tessinois Ignazio Cassis (145 voix).

