Un "New Deal" vert pour l'Italie

Plusieurs acteurs de l'industrie et des associations ont demandé au gouvernement d'annuler cette mesure. "Rien n'est définitif, c'est le début d'un long chemin", assure Sergio Costa. "Au cours des quarante dernières années, rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous adoptons une nouvelle loi tous les trois mois, et c'est une immense réussite", estime le ministre.

La mesure la plus clivante de ce programme demeure la taxe sur le plastique. Le projet, initialement, était de lutter contre ce type de pollution en demandant aux entreprises de payer une taxe d'un euro par kilo de plastique produit, y compris pour les bouchons, bouteilles, contenants de lait ou de produits ménagers et sur l'ensemble des emballages. Le gouvernement s'est finalement engagé à revoir sa copie, après les plaintes d'associations qui invoquaient un coût supporté par les consommateurs, qui pénaliserait le secteur.

Ce "New Deal" vert est voué à générer des ressources pour financer l'éducation et la protection sociale. Mais vu les 500 000 tonnes de déchets qui finissent chaque année dans la Méditerranée, la lutte contre la pollution au plastique reste "le" défi majeur pour le pays.

Le gouvernement italien a pris de nouvelles mesures pour investir dans des politiques économiques plus respectueuses de la planète et lutter contre la pollution au plastique.

Rome fait un pas de plus pour se conformer aux objectifs de l'accord de Paris, et tenter de réduire à néant ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.