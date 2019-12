L'impatience monte au 9e jour de grève dans les transports parisiens

Serrés comme des sardines, fatigués, les usagers des transports en commun franciliens saturent. Neuf lignes de métro sur 16 sont fermées, six TER sur 10 et près de la moitié des bus ne circulent pas.

L'impatience monte dans les transports parisiens. Le gouvernement a appelé les grévistes de la SNCF et de la RATP à "entendre les difficultés des Français" et à venir à la table des négociations la semaine prochaine.

