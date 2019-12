La bière et Noël, un cocktail purement danois

Au Danemark, la bière fait partie du folklore de Noel au même titre que les sapins et la neige. Comme chaque année les brasseurs du pays mettent sur le marché des bières spéciales.

En général 6% plus forte que la pils normale, légèrement plus foncées, souvent avec des notes de réglisses ou d'épices.

Une tradition apprécié de tous. "La bière et Noël, ça va toujours ensemble" assure ce danois, un verre à la main. Un second abonde : "On utilise Noël un peu comme une excuse pour boire quelque chose de plus fort que d'habitude". Pour ce troisième, c'est l'opportunité de se retrouver : "Ce sont des temps sombres. Vous vous asseyez à l'intérieur et vous vous sentez bien avec des bougies et de la bière de Noël".

Les petites brasseries du pays sont en effervescence. Cette année, 90 nouvelles bières arrivent sur le marché. Peder Zacho Hanser, de la brasserie Ebeltoft Farm est débordé : "On a été vraiment supris cette année. On est déjà sold-out. Ouais, on est sold-out" affirme-t-il, satisfait.

La tradition de la bière de Noël ne cesse de prendre de l'ampleur au Danemark. Au total, plus de 360 saveurs différentes sont disponibles à travers de le pays. De quoi tenir chaud.