Inde : manifestations violentes suite au vote d'une loi jugée discriminatoire envers les musulmans

C'est pourtant sa politique qui est mise en cause. Hindouiste très pratiquant, il est accusé depuis son accession au pouvoir en 2014 de vouloir marginaliser la communauté musulmane et d'instrumentaliser la peur d'un remplacement démographique des hindous au profit des musulmans.

À l'intérieur de Jamia et dans des quartiers alentour, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et chargé la foule à coups de bâtons, tandis que les manifestants sont accusés d'avoir incendié quatre bus et deux véhicules de police. Des vidéos montraient des scènes de chaos à l'intérieur même des bâtiments de l'université, avec des étudiants ensanglantés.

C'est un mouvement qui symbolise toute la complexité de la société indienne. Une mosaïque de cultures et de religions dont l'équilibre fragile pourrait être remis en cause par le gouvernement Modi.

