Nouvelles manifestations en Inde contre la loi sur la citoyenneté

En Inde, des centaines de femmes ont défilé à Guwahati, au nord-est du pays ce samedi 21 décembre. Une marche pour clamer leur colère contre la nouvelle loi sur la citoyenneté. Les réfugiés d’Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan pourront obtenir plus facilement la nationalité indienne à l’exception des musulmans.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.