Intempéries dans le sud-ouest de la France : au moins 3 morts

Dans le département des Landes, plus de 100 communes ont été affectées par ces inondations. Une cinquantaine de routes étaient toujours coupées dimanche à la circulation et des habitants ont dû quitter leur logement.

Non loin de là, à Laruns, dans le département de la Dordogne, l'eau potable n'était plus accessible. Le pic du déluge a été atteint dans la nuit du samedi au dimanche à Cubejac avec la rivière Auvézère, mais aussi avec la rivière Isle à Périgueux.

En tout, ces intempéries ont déjà provoqué la mort de trois personnes et fait 5 blessés. De nombreuses routes étaient impraticables et à Bielle, c'est la situation d'un pont qui inquiète.

