Autriche : des écoles fermées dans la région du Tyrol à cause de la grippe

Une école d’Innsbruck en Autriche ferme ses portes pour quelques jours. Les salles de classe resteront vides. La raison : 150 enfants ont la grippe et doivent rester à la maison. C’est plus de la moitié des effectifs.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.