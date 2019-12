Pakistan : L'ex-président Pervez Musharraf condamné à mort pour "haute trahison"

En août 2008, au sommet de son impopularité et face à la pression croissante de l'opposition et de la justice, ce nationaliste avait démissionné, pour ensuite amorcer un luxueux exil volontaire entre Londres et Dubaï.

Sous le règne de ce stratège connu pour son franc-parler, admirateur de Napoléon Bonaparte et amateur de cigares, le Pakistan avait vu sa croissance économique décoller, sa classe moyenne se développer, les médias se libéraliser et l'armée jouer la carte de l'apaisement face à l'Inde rivale.

Talat Masood, un général en retraite et analyste sécuritaire, a qualifié d'"extraordinaire" le fait que la justice ait condamné un ancien chef d'Etat et militaire, quand ceux-ci sont considérés comme tout-puissants au Pakistan, gouverné par l'armée près de la moitié de ses 72 ans d'existence.

"Il avait l'immunité. Il était le chef d'état-major, il était le président du Pakistan et le commandant suprême des forces armées", a observé mardi son avocat Akhtar Shah, ajoutant que Pervez Musharraf, exilé et "malade", "voulait rentrer au Pakistan pour témoigner" mais attendait pour cela que "sa sécurité soit garantie".

Cette mesure très impopulaire, levée en décembre 2007, avait fini par causer sa chute moins d'un an plus tard.

Pervez Musharraf avait alors invoqué la défense de l'unité nationale face au terrorisme islamiste et l'opposition de la Cour suprême, qui devait se prononcer sur la légalité de sa réélection un mois plus tôt, pour suspendre la Constitution.

