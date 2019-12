Parole d'expert : le 737 MAX, une catastrophe industrielle pour Boeing ?

Le couperet est tombé pour le "737 Max" de Boeing, cet appareil cloué au sol depuis des mois après deux catastrophes aériennes. L'avionneur américain a finalement décidé de suspendre la production de son modèle phare. Cette mesure intervient alors que les difficultés s'accumulent pour décrocher le feu vert des organismes de réglementation en vue de remettre l'avion en service. Une pause qui risque de peser pour l'avionneur et les quelque 900 sous-traitants qui travaillaient sur la construction de l'appareil. Les dysfonctionnements du système anti-décrochage du 737 MAX sont à l’origine des deux catastrophes aériennes qui ont coûté la vie à 346 personnes, en Indonésie en octobre 2018, et en Éthiopie, en mars dernier.

