Belgique : un Rwandais condamné pour "crime de génocide"

C'est une première en Belgique. Un ancien fonctionnaire du gouvernement rwandais a été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité. Fabien Neretsé a été inculpé pour neuf meurtres et trois tentatives de meurtre en lien avec le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.

