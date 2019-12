Le gouvernement polonais veut museler ses juges, manifestations à Varsovie

Si cette loi passe, les magistrats qui oseraient critiquer les réformes de la justice ou les nouvelles institutions nées de ces réformes pourraient être sanctionnés voire destituer. L'indépendance de la justice ne serait donc plus assurée. Mais pas pour le gouvernement et son ministre de la justice Zbigniew Ziobro :

"Les juges sont des criminels maintenant. Ils sont accusés de commettre des crimes, juste parce qu'ils sont courageux et osent rendre des jugements en conformité avec la loi, la constitution, les valeurs européennes et leur conscience".

