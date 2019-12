Présidentielle croate : le candidat social-démocrate en tête du premier tour

Sara Tokic, une vendeuse de 30 ans, regrette que "les intérêts des candidats et de leurs partis prennent le pas sur les intérêts du peuple et du pays".

Le 1er janvier, son gouvernement assumera la présidence tournante de l'UE pour un mandat de six mois qui verra sans doute le Royaume-Uni quitter l'Union et des pays des Balkans occidentaux frapper à sa porte.

D'après un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote rendu public par les chaînes de télévision HRT et Nova TV, l'ancien Premier ministre social-démocrate Zoran Milanovic a recueilli 29,58% des voix, devant la présidente Kolinda Grabar-Kitarovic (26,38%) et Miroslav Skoro, un chanteur populiste de droite (24,10%).

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.