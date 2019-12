Présidentielle croate : le scrutin s'annonce serré

Mila, enseignante retraitée de 71 ans qui ne donne que son prénom, dénonce une campagne fondée de "ragots". Et la septuagénaire d'ajouter : "Malheureusement, ils parlent plus des autres candidats que d'eux mêmes".

Un dernier sondage lui prête 28% des intentions de vote. Ses deux principaux rivaux sont un ancien Premier ministre social-démocrate, Zoran Milanovic, crédité de 26% des voix, et Miroslav Skoro (20%), chanteur et entrepreneur de 57 ans qui se présente en indépendant.

L'élection devra probablement être tranchée par un second tour le 5 janvier. A cette date, la Croatie aura pris la tête de l'UE pour six mois qui verront sans doute le Royaume-Uni quitter ses rangs et des pays des Balkans occidentaux frapper à la porte.

