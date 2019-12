Et si on s’offrait une île privée en Europe ?

Deuxième point, l’acte de propriété. Quelques pays européens, comme la Grèce (sauf à Athènes et sa région) ne disposent pas de cadastre . Ainsi il faut absolument se renseigner auprès des autorités compétentes et privilégier des canaux de ventes “respectables” avant de signer le moindre document pour ne pas voir son argent ainsi que votre, pensiez-vous, nouveau bien s'envoler.

Et contre toute attente, en scrutant les méandres du web, de petites pépites attendent leur nouveau propriétaire. Même si, on s’en doute, le chèque de votre grand-mère se révélera quelque peu insuffisant pour conclure l'affaire.

