71 migrants secourus dans la Manche

Des chiffres qui rappellent qu'en 2019, le nombre de traversées du détroit qui sépare la France et l'Angleterre a plus que triplé.

La cinquantaine de naufragés s'est présentée comme étant de nationalités iraniennes, irakiennes et afghanes. Ils vont être soumis à une évaluation médicale et seront transférés aux services de l'immigration pour être interrogés.

French gendarme patrols the beach, northern France, near Calais

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.