Christof Loy ajoute enfin : "Dans "Don Pasquale", on apprend beaucoup sur ce que cela signifie de tomber amoureux et surtout, d'avoir le cœur plus ouvert à tout ce que la vie peut nous offrir."

"Le rôle de Norina est très agréable à jouer parce que c'est drôle et il y a beaucoup de second degré, notamment dans cette mise en scène," estime la jeune chanteuse.

Une comédie pleine d'esprit et de faux-semblants autour d'une intrigue amoureuse où pointe la mélancolie, c'est tout cela : "Don Pasquale". Le chef-d'œuvre de Donizetti est de retour à l'opéra de Zurich avec Julie Fuchs et Johannes Martin Kränzle dans les rôles principaux.

