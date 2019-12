Gigantesque incendie à Valparaiso au Chili : au moins 245 habitations touchées

" J'ai réussi à sortir les animaux, les petits animaux et une télévision", explique cet autre habitant. "Je ne pouvais pas faire plus, les carabiniers m'ont emmené dehors, il n'y avait rien d'autre à faire."

"Je vis un peu plus loin et ma petite maison a brûlé. Cousins, oncles, nous sommes tous de la même famille dans cette rue !", raconte cet habitant.

