Affaire Marc Veyrat : "Le Michelin a mis fin aux magouilles"

Marc Veyrat a perdu son procès contre le guide Michelin. Le chef haut-savoyard reprochait au fameux guide de lui avoir retiré sa troisième étoile, juste après son obtention en 2018.

Le cuisinier au chapeau noir est un pilier de la gastronomie française, depuis l'ouverture de son premier restaurant en 1978. Franck Pinay-Rabaroust, journaliste spécialisé en gastronomie, et ancien rédacteur du guide Michelin, revient sur l'affaire.

"La cuisine de Marc Veyrat, que j'ai eu le plaisir de goûter, ne valait pas 3 étoiles, sauf que nous sommes dans un petit milieu où il y a des magouilles, des arrangements, et aujourd'hui tant mieux le guide Michelin a envie de mettre les pendules à l'heure, remettre les étoiles là où il faut, et les enlever là où il faut."

Marc Veyrat, c'est une personnalité controversée, médiatique, taxé d'"emmerdeur en chef" par notre invité sur son site Atabula, un chef qui a franchi une ligne rouge.

_ "Ici chez nous en France c'est la première fois qu'un chef ose attaquer le guide Michelin, on a généralement envie d'être copain-copain avec le guide Michelin. Lui, de part son tempérament et son histoire, a choisi de l'attaquer frontalement, on verra dans l'avenir si le guide est tombé de son piédestal et si d'autres chefs attaqueront le guide Michelin un jour."_

La perte de son étoile a été un coup dur pour Marc Veyrat, qui s'était dit en dépression. L'avocat du guide Michelin avait dénoncé une gesticulation médiatique.

_ "Il avait besoin peut-être de mener son dernier combat, pour exister encore. C'est très dur, quand vous avez été au sommet, il avait 20/20 au Gault et Millau, il a eu 3 étoiles au Michelin, d'un seul coup vous sentez que vous tombez dans le trou, vous vous accrochez à des repaires et le Michelin est le repaire le plus important pour des chefs."_

Marc Veyrat affirme que son chiffre d'affaires a grimpé de 7% pendant l'affaire. Et côté justice, il ne compte pas en rester là. Quand au marchand d'étoile, le Michelin, sa prochaine édition sort le 27 janvier.