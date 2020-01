Gazoduc EastMed : un accord énergétique historique sur fond de tensions avec la Turquie

Le coût du gazoduc, depuis les réserves de gaz au large d'Israël et Chypre jusqu'en Italie est estimé à six milliards d'euros.

C'est historique parce qu'avec cet accord, nous portons notre partenariat à des niveaux plus élevés pour fournir de l'énergie à l'Europe et intensifier notre propre intérêt commun.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.