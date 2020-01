Réforme des retraites : à l'aube de nouvelles concertations, où en est la mobilisation ?

L'âge pivot, une mesure pour inciter à travailler jusqu'à 64 ans pour obtenir une retraite à taux plein qui ne fait pas non plus l'unanimité au sein de la majorité. Dans une tribune, une quinzaine de députés La République en Marche ont appelé à une "alternative" pour tenir compte _"de l'ensemble des situations particulières". _

"Il y a des discussions qui vont reprendre la semaine prochaine, je souhaite que ces discussions soient les plus constructives possibles, que toutes les organisations syndicales répondent à la main qui a été tendue par le Premier ministre et que nous trouvions, dans les jours qui viennent, la voie d'un compromis", a déclaré Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des Finances.

Au programme ensuite : des discussions formelles avec les syndicats, surtout à partir de mardi, et une 4ème journée de mobilisation prévue jeudi, à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU, des organisations étudiantes et lycéennes, mais pas de la CFDT, le syndicat réformiste.

Alors que la SNCF prévoit deux TGV sur trois et un TER sur deux en circulation ce vendredi. le taux de grévistes est paradoxalement tombé sous les 7%, son plus bas niveau depuis le début du mouvement le 5 décembre.

"Si on perd sur la réforme des retraites, on perd sur tout ! Le prochain dossier c'est la réforme de la sécurité sociale, de la protection sociale ! Jusqu'où il veut aller ?" , s'exclame cette autre manifestante en colère.

"On n'est pas du tout pour le statu quo, on est pour améliorer le système mais pas pour le démolir" , explique un manifestant.

"On est présent, comme dans beaucoup d'endroits, pour continuer à alerter l'opinion publique à la veille d'une semaine de reprise du travail pour un certain nombre de salariés qui étaient en congés, parce que leur entreprise était fermée ou dans l'Education nationale parce que c'est les vacances" , a expliqué Philippe Marinez , le leader de la CGT qui était présent.

En ce 30ème journée de grève , pour ces manifestants réunis devant des grands magasins à Paris ce vendredi matin, la réforme des retraites c'est encore et toujours "non".

