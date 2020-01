L'hommage des Iraniens au général Qassem Soleimani

Le régime de Téhéran ne peut pas utiliser, sans impunité, des forces par procuration et penser que l’Iran sera en sécurité. Nous allons répondre aux véritables décideurs de ce pays, ceux qui sont à l'origine de la menace. Nous allons prendre cela au sérieux et défendre le peuple américain.

Donald Trump a averti : si Téhéran attaque des cibles américaines, les États-Unis répliqueront en frappant 52 sites iraniens, dont certains "de très haut niveau et très importants pour l'Iran et pour la culture iranienne."

Le meurtre du Général Soleimani est un acte odieux et injustifiable. Les Américains font des commentaires pour détourner l'attention et faire oublier ce qu'ils ont fait, mais je doute qu'ils aient le courage de lancer un conflit et de frapper des sites en Iran.

Téhéran promet de venger son assassinat et doute des menaces de représailles américaines. La guerre des mots, elle, a bel et bien commencé :

