Euronews Soir : l'actualité du lundi 6 janvier 2020

- Un procès hors normes a débuté ce lundi à New York. Celui d'Harvey Weinstein, le magnat d'Hollywood accusé de nombreuses agressions sexuelles. Des audiences attendues, et un procès symbolique pour le mouvement MeToo.

À la une de l'actualité : - La communauté internationale multiplie les appels à la désescalade entre Téhéran et Washington, après la mort du général Soleimani dans des frappes américaines. Mais le ton continue de monter entre l'Iran et les Etats-Unis. Analyse à suivre dans un instant.

