Espagne : le socialiste Pedro Sanchez reconduit à la tête du gouvernement

La suite ne s'annonce pas pour autant comme un long fleuve tranquille car la majorité de la coalition est très ténue. Unidas Podemos a obtenu de Sanchez qu'il opère un virage à gauche toute, avec hausse des impôts pour les plus riches, abrogation partielle de la réforme du travail et encadrement des loyers.

Pedro Sanchez, qui va pouvoir désormais former un gouvernement de coalition inédit avec la gauche radicale de Podemos, a obtenu 167 votes favorables des députés tandis que 165 ont voté contre son investiture à la tête du gouvernement et que 18 se sont abstenus.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.