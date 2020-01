Réformes des retraites : nouvelles actions, nouvelles discussions

Au niveau des débrayages, et alors que le conflit social entre dans son 35e jour, la SNCF prévoit ce mercredi un trafic encore perturbé avec 75% des TGV et 50% des Transilien en circulation.

La CFDT veut en préalable aux nouvelles discussions le retrait de l'âge pivot de départ à la retraite. La CGT, elle, s'obstine et demande toujours le retrait pur et simple du projet.

