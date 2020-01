Un Boeing ukrainien s'écrase près de Téhéran : les 176 personnes à bord sont mortes

Le chef de l'Etat a présenté ses condoléances aux familles des victimes, et a indiqué que l'ambassade d'Ukraine à Téhéran était en train de vérifier la liste des personnes décédées et de tenter d'avoir des éléments sur les circonstances de l'accident.

Les secours iraniens avaient vraiment très peu d'espoir qu'il y ait des survivants, et en effet plusieurs sources officielles confirment maintenant que 176 personnes sont mortes dans une catastrophe aérienne qui a eu lieu tôt ce mercredi matin à Téhéran . Précisément, 167 passagers et 9 membres d'équipage se trouvaient à bord d'un Boeing 737 appartenant à la compagnie ukrainienne Ukraine International Airlines , l'avion à destination de Kiev s'est écrasé peu de temps après avoir décollé, non loin de la ville de Chahriar , située à l'ouest de la capitale iranienne.

