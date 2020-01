Le crash du Boeing ukrainien dû à un missile iranien tiré par erreur ?

"J'invite la communauté internationale, y compris le Canada, à se joindre à l'enquête pour définir les circonstances du crash du Boeing-737 ukrainien", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Des examens de sécurité inopinés et complets des vols de cette compagnie et d'autres compagnies aériennes nationales seront réalisés en Ukraine. Et il est conseillé aux citoyens ukrainiens de ne pas se rendre dans cette zone", a-t-il ajouté.

