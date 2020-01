Malte : le Premier ministre Joseph Muscat fait ses adieux au pouvoir

Deux candidats se disputent le fauteuil de M. Muscat: le vice-Premier ministre sortant et ministre de la Santé, Chris Fearne, un chirurgien de 56 ans, considéré comme le favori, et un avocat d'affaires, Robert Abela, 42 ans.

En creusant le volet maltais des fameux Panama Papers, Daphne Caruana avait révélé qu'une société de Dubai, la 17 Black, aurait versé 2 millions d'euros à MM. Schembri et Mizzi pour des services non précisés. Le consortium de journalistes Daphne Project, qui a repris ses enquêtes, a révélé que la 17 Black appartenait à Jorge Fenech.

Son arrestation a entraîné la démission du ministre du Tourisme (et précédemment de l'Energie), Konrad Mizzi, et du chef de cabinet de M. Muscat, Keith Schembri.

Pour le moment, suite aux investigations menées en collaboration avec Interpol et l'agence américaine FBI, trois hommes considérés comme de simples exécutants sont en procès, et un homme d'affaires en vue, Jorge Fenech, a été inculpé de complicité alors qu'il tentait de fuir sur son yacht.

A l'annonce de son départ, fixé au 12 janvier une fois son successeur élu, la famille de Daphne Caruana et le parlement européen avaient appelé M. Muscat à démissionner immédiatement mais, grâce au soutien de son parti et à une forte popularité liée à de spectaculaires performances économiques (+6,6% de croissance en 2018), il a réussi à se maintenir en poste.

"Malgré le soutien de mon groupe parlementaire et de la majorité absolue de la population, j'ai pris une décision dans l'intérêt du pays. J'ai consacré ma vie à ce pays et je ne le regrette pas", a déclaré Joseph Muscat en retenant ses larmes.

"Je suis désolé pour le meurtre de (Daphne) Caruana Galizia, une mère qui a été tuée à cause de ce en quoi elle croyait et de ce qu'elle a écrit", a déclaré Joseph Muscat lors d'une cérémonie organisée par le Parti travailliste, sa formation de centre-gauche, avant l'élection de son successeur prévue ce week-end.

