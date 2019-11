Malte : démissions au sommet après le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia

Les Maltais réclament la vérité sur ce meurtre . Daphne Caruana Galizia était une journaliste d'investigation chevronnée, qui avait travaillé sur les Panama Papers et découvert des documents compromettants pour le ministre du Tourisme, Konrad Mizzi, qui a démissionné à son tour ce jeudi 26 novembre. Des sociétés panaméennes appartenant au ministre du Tourisme et au chef de cabinet du Premier ministre avaient reçu plusieurs milliers d'euros par jour d'une société de Dubaï, pour des services non précisés.

"J'ai pris note des différents points de vue, a déclaré le Premier ministre, et après un vote secret des parlementaires du parti travailliste, j'ai obtenu un vote de confiance unanime. Je continuerai donc à prendre les décisions qui s'imposent dans l'intérêt national. Mon mandat, mes actions et décisions viseront à assurer le maintien de la stabilité dont le pays a besoin."

