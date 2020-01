Libye : le maréchal Haftar accepte un cessez-le-feu à compter de dimanche

La chancelière allemande, en visite en Russie pour la première fois depuis le printemps 2018, a salué les efforts russo-turcs, et dit espérer pouvoir bientôt lancer "les invitations pour une conférence à Berlin sous l'égide de l'ONU", afin que la Libye puisse redevenir un pays "souverain et pacifié".

Le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, a jugé samedi que Moscou se devait de "convaincre" le chef militaire et homme fort de l'Est libyen.

L'homme fort de l'est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé samedi un cessez-le-feu après plusieurs mois de combat pour prendre le contrôle de la capitale Tripoli, à la suite d'un appel en ce sens lancé par Moscou et Ankara.

