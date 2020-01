Allemagne : vaste opération anti-terroriste

Plusieurs opérations de police ont eu lieu ce mardi en Allemagne contre des milieux islamistes soupçonnés de projeter un attentat. Selon le parquet général de Berlin, ces perquisitions concernent des personnes d'origines tchétchènes sans qu'aucun danger concret n'a été pour le moment identifié.

Ces opérations ont eu lieu sur neuf sites à Berlin et dans les Länder de Brandebourg, de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Thuringe. Environ 180 policiers ont été déployés dans une opération coordonnée devenue commune en Allemagne ces dernières années et qui s'accompagnent rarement d'interpellations immédiates.

Âgés de 23 à 28 ans, les suspects sont soupçonnés d'avoir effectué des repérages en vue d'organiser un attentat aux motivations islamistes. Des vidéos d'une synagogue de Berlin auraient été retrouvées à leur domicile. L'opération, dont le but était de "clarifier la motivation" des suspects, a permis aux enquêteurs d'interpeller au moins une personne et de saisir "de l'argent liquide", "des armes blanches" et du "matériel informatique".