Crash du Boeing ukrainien : l'Iran affirme avoir procédé à des arrestations

Tout en maintenant la pression sur l'Iran, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a mis en cause les Etats-Unis , déclarant lundi que sans la récente escalade des tensions régionales entre Washington et Téhéran, les 176 passagers du Boeing ukrainien seraient encore en vie.

Parmi les 176 victimes figurent une majorité d'Iraniens et de Canadiens, mais aussi des Suédois, des Britanniques et des Afghans.

"Par exemple, en invitant les enquêteurs du BST à participer au téléchargement et à l'analyse des échanges de l'équipage et des données de vol", a-t-elle ajouté.

"Le pouvoir judiciaire devrait former un tribunal spécial avec un juge de haut-rang et des dizaines d'experts. Ce n'est pas un cas ordinaire. Et le monde entier pourra y assister" , a-t-il déclaré.

