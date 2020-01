Le procès en destitution de Donald Trump se rapproche

L'un d'eux, John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale, s'est dit prêt à répondre à une convocation au Sénat. Mais la question a été reléguée à plus tard par Mitch McConnell et un consensus n'est pas garanti.

Sous pression, elle a finalement cédé et déclaré "le peuple américain mérite la vérité et la constitution impose un procès. Le président et les sénateurs seront tenus pour responsables."

