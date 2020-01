La 5G risque-t-elle de mettre les prévisions météo dans le brouillard ?

"La vapeur d'eau donne un signal assez faible qui est mesurable à cette fréquence, et seulement avec des instruments très sensibles. Une molécule de vapeur d'eau ne peut pas sauter d'une fréquence à une autre. La 5G, en revanche, dispose plus de plages de fréquences disponibles" , explique Bea Szabo, météorologiste hongroise.

