Philippines : le volcan Taal menace, la population s'adapte

Voilà une semaine que le volcan Taal crache des cendres aux Philippines. L'intensité des projections à baissé tout comme le nombre d'explosions au sommet du cratère. Mais le risque d'une éruption de lave reste très important. Sous terre, les signes d'activité se multiplient et de nouvelles failles apparaissent et s'agrandissent régulièrement.

