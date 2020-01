La capacité de mutation du coronavirus 2019-nCoV en question

Pourquoi ce virus muterait pour devenir plus dangereux ? Il n'y a aucune raison, a priori. Parce qu'en général, quand un virus mute pour devenir plus dangereux, il est mieux surveillé et on isole les cas beaucoup plus facilement et beaucoup plus volontairement. Et à ce moment-là, on a une action de maîtrise qui se fait beaucoup mieux. En terme de diffusion, pour un virus, ça ne serait pas forcément un avantage. Il n'y a pas forcément une évolution naturelle du virus vers plus de dangerosité, en général, c'est plutôt l'inverse.