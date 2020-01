Spectaculaire restauration de l'"Agneau Mystique" de Gand

Quand la restauration de tableaux très anciens fait des merveilles.. Le célèbre retable de la cathédrale de Gand, en Belgique, peint par les frères Van Eyck au Moyen-Âge, était en restauration depuis 2012. Sa partie principale est désormais terminée, et c'est un tout nouveau tableau qui s'offre à l'observation et à la contemplation du public.

Marie Postec, restauratrice : "La principale difficulté, c'était d'enlever des surpeints très anciens. Après, des risques, on n'en prend pas bien évidemment. On n'en prend a priori jamais en restauration, et sur une telle oeuvre encore moins, parce qu'on a pris le temps de bien localiser les surpeints, et puis surtout de voir dans quelle mesure il était possible de les enlever sans risque pour l'original."

L'"agneau mystique" que les anges et les pèlerins viennent adorer a complètement changé de visage. N'en déplaise aux auteurs des différents ajouts - les fameux surpeints effectués au cours des siècles - l'animal biblique a retrouvé son visage originel, et son regard si expressif et si humain.