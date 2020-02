Covid-19 : 44 personnes restent confinées à Carry-le-Rouet

Ce vendredi marque la fin de la mise en quarantaine d'une centaine de personnes, confinées dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet, dans le sud de la France depuis leur retour de Chine, épicentre du Covid-19, le 31 janvier denrier.

"Ils n'ont aucun contrôle à faire, ils rentrent chez eux" s'est satisfaite la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn lors d'un point presse organisé sur place.

Encore 44 ressortissants français confinés

"Il reste 44 ressortissants qui sortiront dimanche. Il en reste aussi sur le site d'Aix-en-Provence dont certains sortiront le 24 février" a-t-elle ajouté en espérant que "personne ne sera positif, personne ne sera malade".

pas de raison de ne pas retourner en Chine

"On espère tous se revoir au prochain nouvel an chinois. Peut-être pas cette année, mais on espère que beaucoup d'entre nous se reverront" lance Charles Germain, qui vient de sortir du centre de Carry-le-Rouet après quatorze jours de confinement.

"On espère qu'au prochain nouvel an chinois, on pourra se revoir et trinquer à cette revanche de la vie" assure-t-il, ajoutant qu'il n'y a aucune raison de ne pas retourner en Chine, surtout pour ceux "qui ont toute leur vie là-bas."

Tous les personnes qui ont pu sortir du centre ce vendredi ont obtenu un certificat de non contagiosité. La plupart d'entre elles se sont rendues à Marseille, gare Saint-Charles à bord d'un car affrété pour l'occasion, afin de retourner chez elles, et reprendre une vie normale.