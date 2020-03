France : confinement, mode d'emploi

C'est la grande question que se posent tous les Français ce mardi matin, alors que dans quelques heures ils vont être plongés dans l'inconnu. En effet, hier soir le président de la République Emmanuel Macron leur a annoncé qu'à partir de 12h, ce 17 mars, ils devaient réduire leurs contacts et déplacements au strict minimum sur l'ensemble du territoire hexagonal.

Un confinement presque total

Les Français devront donc se confiner chez eux presque totalement, et cela pour au moins 15 jours, pour lutter contre l'expansion du coronavirus. Il ne sera ainsi plus possible de "retrouver ses amis ou aller au parc" a expliqué le locataire de l'Elysée. Autres exemples, Il ne sera pas non plus possible d'organiser votre mariage ou d'organiser des fêtes et autres réception chez vous pendant la période de confinement. Vous ne pourrez non plus plus quitter la France ni voyager pour vos loisirs, les frontières de l’espace Schengen étant fermées à partir de ce 17 mars à midi pour une période de 30 jours.

Toute infraction sera passible d'amendes allant de 38 à 135 euros.

Dans le détail, les déplacements seront interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être muni d'une attestation et d'une pièce d’identité pour :

se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible (sur présentation d'un justificatif permanent)

faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés (cf. liste disponible sur la page d'information coronavirus du site gouvernement.fr, rubrique les établissements fermés)

se rendre auprès d’un professionnel de santé

se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières

faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel (pas de pratique sportive collective donc), autour du domicile et sans aucun rassemblement.

promener son chien est permis, mais en limitant les sorties

Le formulaire d'attestation, nécessaire dans tous les cas de figure énumérés ci-dessus, est disponible sur le portail du gouvernement français, ainsi que sur celui du ministère de l'Intérieur.

Il sera également possible de présenter une attestation numérique en cas de contrôle.

Le texte intégral instituant cette période de confinement, ou décret portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, a été publié au journal officiel. Il est consultable sur legifrance.gouv.fr.