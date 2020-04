Coronavirus : Donald Trump accuse l'OMS de complaisance envers la Chine

Dans sa stratégie de défense, Donald Trump contre-attaque. Le président américain a vertement critiqué l'Organisation Mondiale de la Santé ce mercredi, jugeant trop naïve sa réponse à la pandémie de coronavirus.

Donald Trump menace de réduire sa participation financière à une organisation qu'il juge trop complaisante avec Pékin : "Nous allons faire une étude, une enquête et nous allons décider ce que nous allons faire... Et d'autres pays, comme vous le savez, ont donné beaucoup moins que les États-Unis... Et l'OMS s'est trompée. Ils se sont trompés à bien des égards, ils ont eu tort. Ils ont aussi minimisé la menace très fortement et... pas bien."

En cette période de campagne électorale, qui a vu d'ailleurs Bernie Sanders se retirer au profit de Joe Biden, l'administration Trump est tous les jours fustigée par les Démocrates :

"Une tragédie qui vient s'ajouter à cette crise, déclare l'ancien vice-Président, est toute la souffrance qui aurait pu être évitée grâce à une décision rapide et à une action décisive. C'est un défi qui nécessite un leadership. Il requiert de la transparence et de l'urgence."

En nombre de cas, les Etats-Unis sont aujourd'hui le pays le plus touché, avec plus de 400.000 contaminations officiellement recensées. Au coeur de la tourmente, l'Etat de New York a enregistré un nouveau record de décès, avec 779 morts en 24 heures