1 940 morts en un jour, le coronavirus met K.O. les Américains, en majorité les Noirs

Le nouveau coronavirus porte des coups de plus en plus rudes aux Américains, et ses victimes "préférées" appartiennent à la communauté noire. Les statistiques qui commencent à remonter de plusieurs Etats sont très parlantes, le pourcentage de Noirs décimés par la pandémie est particulièrement alarmant dans le sud du pays et dans la grande ville de Chicago. Cette large morbidité s'explique par la pauvreté qui frappe cette partie de la population, dont découlent de gros problèmes de santé et un manque d'accès aux soins.

Le pire bilan mondial de morts en un jour

Les Etats-Unis dans leur globalité, fortement secoués par le Covid-19, viennent de franchir des caps extrêmes : 1 939 morts en une seule journée, la pire mortalité quotidienne dans le monde depuis le début de l'offensive épidémique, et environ le quart des cas de contamination officiellement déclarés sur la planète, précisément 396 223, c'est à dire 29 609 personnes infectées en plus en 24 heures.

Au total, 12 722 décès sont recensés à ce jour, 8 avril 2020, sur l'ensemble du territoire américain.

Donald Trump, qui a mis un temps fou à comprendre l'intérêt du confinement pourtant vivement conseillé par son équipe d'experts scientifiques, a trouvé une explication à ces différents records :

L'Amérique continue d'effectuer plus de tests que n'importe quel autre pays dans le monde et je pense que c'est probablement pourquoi nous avons plus de cas

Les Noirs, plus pauvres, frappés en majorité

L'Etat de New York reste le plus éprouvé par la pandémie; son record à lui est de 731 nouveaux morts en un jour, ce qui fait monter le bilan à 5 489 habitants décédés en tout. Cet Etat n'a pas l'habitude de publier des statistiques ethniques, bien que ce soit le cas pour de nombreuses autres juridictions.

Les chiffres déjà fournis montrent clairement que les Noirs sont donc les plus douloureusement touchés. Dans l'Illinois, la communauté ne représente que 14% de la population mais 42% de ses membres ont succombé aux assauts du Covid-19. Dans les Etats du sud, les données sont également catastrophiques : en Caroline du Nord, 31% des Noirs sont décédés, alors qu'ils constituent 22% de la population. En Louisiane, 33% des habitants font partie de cette communauté, qui compte actuellement 70% des morts.

A Chicago - la troisième ville la plus peuplée des Etats-Unis, au nord-est de l'Illinois -, moins d'un tiers des habitants sont noirs, mais tragique paradoxe, ces derniers ont un taux de mortalité de 72%. "C'est à couper le souffle !", s'est inquiétée la maire de la métropole, Lori Lightfoot (ci-dessous).

Plus de comorbidité, moins d'accès aux soins

L'explication est relativement facile : des inégalités socio-économiques, historiques aux Etats-Unis, aggravent l'impact de la pandémie sur les Afro-Américains, beaucoup n'ont qu'un accès limité aux soins et par conséquent sont moins dépistés. Les médecins s'accordent aussi à dire qu'ils ont plus de diabète, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires, qui sont des facteurs aggravants.

Le médecin en chef des Etats-Unis, Jerome Adams (ici photographié), est le premier à pouvoir en témoigner.

Le médecin en chef Jerome Adams fait le point sur la propagation du coronavirus, à la Maison Blanche - Washington -, le 3 avril 2020 AP Photo/Alex Brandon

Jerome Adams a livré publiquement ses propres problèmes de santé pour expliquer les conditions inégales dont sa communauté est victime, face aux ravages provoqués par le nouveau coronavirus :