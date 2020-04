Mis en congé à cause du Covid-19, ils se forment pour soulager le personnel soignant

Mis en congé à cause de la pandémie de coronavirus, certains employés des compagnies aériennes et des hôtels en Suède se forment pour travailler en tant qu'assistants d'hôpitaux et de maisons de retraite alors que le nombre de morts du Covid-19 approche les 900 dans le pays scandinave.

Cette initiative permet au personnel de cabine - principalement de SAS Scandinavian Airlines, qui a annoncé le mois dernier le placement de 10 000 membres d'équipage en congé - de se former pour aider dans les hôpitaux et les des maisons de retraite.

"Je n'aurais jamais pu imaginer, lorsque nous avons commencé la nouvelle année 2020, que je finirais par travailler ici", a déclaré Leena Engblom, membre de l'équipage de cabine de SAS qui s'est inscrit pour se former à l'Université de Sophiahemmet.

Après trois jours de cours intensifs sur les maladies transmissibles, l'hygiène et le traitement des patients et une journée de formation pratique, Engblom, 48 ans, a commencé à travailler comme assistante médicale à l'hôpital Redbrick de Stockholm. Elle effectue désormais des tâches administratives, de l'aide au nettoyage et de l'accueil de patients.

Près de 900 morts en Suède

La présidente de l'université, Johanna Adami, estime que ces recrues possédaient déjà bon nombre des compétences nécessaires. "Ils sont formés aux premiers secours, aux maladies les plus courantes, ainsi qu'à la sécurité et aux soins à prodiguer aux personnes", a-t-elle expliqué à l'AFP. La Suède ayant décidé de fermer les établissements d'enseignement supérieur, les formations se déroulent donc en ligne.

Plus de 850 patients sont décédés de la maladie en Suède et le pays a enregistré environ 9 600 cas confirmés - bien que les autorités soulignent que ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé.

Le personnel soignant et les patients présentant des symptômes sont testés sous des tentes placées à proximité de l'université, puis sont envoyés dans des hôpitaux de Stockholm en cas de besoin.

Le programme baptisé Skill Shift Initiative a été conjointement lancé par l'agence de recrutement Novare, SAS et les Fondations Wallenberg, dont le directeur Oscar Stege Unger fait également partie du conseil d'administration de la compagnie aérienne scandinave.