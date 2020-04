A Dubaï, le plus grand hub humanitaire du monde tourne à plein régime

Bienvenue à la Cité Humanitaire Internationale de Dubaï. Nous sommes ici dans le plus grande plateforme humanitaire au monde, et c'est aussi là où se trouve aussi le centre opérationnel et logistique de l'Organisation mondiale de la santé. Un centre qui soutient 85% de la réponse de l'OMS en produits médicaux.

Robert Blanchard, Représentant de l'OMS et chef d'équipe pour les opérations d'urgence, nous explique : "Nous sommes au milieu d'une pandémie sans précédent. Donc, pour le moment, être en mesure de distribuer ces fournitures à l'échelle mondiale, si rapidement est vital pour les efforts de confinement".

Jusqu'à présent, un million de masques chirurgicaux, un million de paires de gants chirurgicaux et plus de 100 000 blouses chirurgicales ont été expédiés pour protéger les soignants à travers le monde. Mais les restrictions de voyage dans le monde entier ont entraîné de nombreux défis logistiques.

«Aujourd'hui, poursuit Robert Blanchard, en raison d'une charge limitée en termes de fret et de vols de passagers, nous avons de plus en plus de mal à accéder aux vols vers ces destinations difficiles à atteindre. Donc nous travaillons avec le gouvernement des Émirats arabes unis pour distribuer des fournitures à l'Afrique, à toute l'Asie et au Moyen-Orient par le biais de vols charters.»

Les autorités de Dubaï ont su profiter de la situation stratégique du territoire pour attirer les agences de l'ONU et créer ce méga-hub en 2003.

Etre situé ici, c'est une position stratégique logistique pour les deux tiers de la population mondiale Giuseppe Saba Directeur de IHC DubaÏ

Giuseppe Saba, Directeur de la plateforme International Humanitarian Center : «Si vous considérez qu'au départ de Dubaï en quelques heures de vol maximum, entre 6 et 8, vous pouvez atteindre les deux tiers de la population mondiale, aujourd'hui, bien sûr, la pandémie du coronavirus expose le monde entier. Mais être situé ici, c'est une position stratégique logistique pour atteindre les deux tiers de la population mondiale. »

Alors que le travail se poursuit et que les fournitures sont expédiées aussi rapidement que les stocks sont reconstitués, les équipes ici se prépare à d'éventuelles nouvelles vagues de COVID-19, ainsi qu'à d'autres menaces pour la santé au cours des prochains mois.