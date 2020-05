Coronavirus : le président français doit annoncer des mesures d'aide au secteur culturel

Alors que la France présente son plan de déconfinement, le président de la République Emmanuel Macron va se pencher ce mercredi sur le secteur culturel, laminé par la pandémie de Covid-19. Alors que l'activité économique va reprendre progressivement avec la réouverture des commerces, les entreprises culturelles doivent, elles, attendre encore un peu.

Théâtres, cinémas, festivals d'été, tournages, grands musées et salles de concert ne sont toujours pas autorisés à redémarrer, distanciation sociale oblige.

L'Elysée a annoncé mardi soir que le chef de l'Etat présenterait dans la matinée les premières orientations d'un "plan pour la culture" que "le gouvernement sera amené à mettre en oeuvre rapidement",

Emmanuel Macron échangera au préalable avec des artistes de différents domaines, en présence du ministre de la Culture Franck Riester et de ses collègues de l’Economie Bruno Le Maire et du Travail Muriel Pénicaud.

Les attentes du secteur culturel, qui fait vivre 1,3 million de personnes et se considère comme "l'oublié" de la crise liée au coronavirus, sont immenses. Les conséquences de sa paralysie forcée sont désastreuses pour tous les acteurs du milieu, des plus petites structures aux plus grandes.

Les professionnels du secteur culturel espèrent aussi un échéancier pour tenter de se projeter: "Quand on aura une date, on aura de l'espoir. On a besoin de notre '11 mai'", fait valoir Jean-Marc Dumontet, influent propriétaire de six théâtres parisiens.

Autre gros dossier, celui des intermittents du spectacle, qui risquent pour beaucoup d'être sans ressources et radiés de pôle emploi : Franck Riester a annoncé mardi travailler sur un dispositif de protection pour l'été mais sans se prononcer sur l'"année blanche" pour leurs droits qu'ils réclament.