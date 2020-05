[Photos] Voilà à quoi aller chez le coiffeur va ressembler après le confinement

Après plus de 50 jours de confinement pour ralentir la pandémie de nouveau coronavirus, et à l'approche du 11 mai qui doit marqué le début du déconfinement dans le pays, de nombreux Français attendent avec impatience l'ouverture des salons de coiffure. Pour s'y préparer, des organisations telles que Coiffure Vitalité et le conseil national des entreprises de coiffure (CNEC) mettent à disposition des fiches de préconisations de sécurité sanitaire pour adapter au mieux salons et coiffeurs à domicile à la situation. Désinfection régulière et masques généralisés, interdiction des ventilateurs ou de mettre des magazines à disposition ne sont que quelques unes des recommandations imaginées pour faire cohabiter reprise de l'activité et respect des gestes barrières.

Ailleurs, dans le monde et en Europe, les salons ont déjà rouvert et donnent un idée de ce à quoi aller chez le coiffeur pendant la pandémie de Covid-19 va ressembler. Par exemple, après un confinement long et très strict, les Espagnols peuvent désormais se faire couper les cheveux, à condition d'avoir pris rendez-vous au préalable, et voyager dans les transports publics avec la bouche et le nez couverts par un masque devenu obligatoire.

La galerie photo ci-dessous illustre donc ce à quoi les Français vont pouvoir s'attendre lorsqu'ils iront chez le coiffeur à partir du 11 mai et, sans nul doute, pendant toute la durée de la pandémie de Covid-19.

Galerie photos : aller chez le coiffeur après le confinement

Un coiffeur coupe les cheveux d'un client dans son salon de coiffure de Caldas de Montbui, près de Barcelone, en Espagne, le mardi 5 mai 2020. AP Photo/Emilio Morenatti

Un coiffeur portant un masque facial tient un sèche-cheveux dans sa boutique à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 6 mai 2020. AP Photo/Natacha Pisarenko

Un coiffeur donne du désinfectant pour les mains à son client dans un salon de coiffure de Pampelune, dans le nord de l'Espagne, le 6 mai 2020. AP Photo/Alvaro Barrientos

Une coiffeuse en tenue de protection accueille un client dans un salon de coiffure à Bangkok, en Thaïlande, le mardi 5 mai 2020. AP Photo/Gemunu Amarasinghe

Une responsable pulvérise du désinfectant sur un client à l'entrée d'un salon de coiffure à Bangkok (Thaïlande), le 5 mai 2020. AP Photo/Gemunu Amarasinghe

Une coiffeuse teint et coupe les cheveux d'un client dans son salon de coiffure à Berlin, en Allemagne, le lundi 4 mai 2020. AP Photo/Michael Sohn

Andrea, 29 ans, est reçue par Laura Naturana, coiffeuse, dans un salon de coiffure à Pampelune, dans le nord de l'Espagne, le lundi 4 mai 2020. AP Photo/Alvaro Barrientos

La coiffeuse Sylke Westphal coupe les cheveux de sa cliente Ilse Kopsch dans le salon HARRgenau à Greifswald, en Allemagne, le lundi 4 mai 2020. Jens Buettner/dpa via AP

Cette photo prise le 5 mai 2020 montre un salon de coiffure à Paris avant réouverture, alors que le pays est confiné pour lutter contre la pandémie de Covid-19. ERIC PIERMONT / AFP