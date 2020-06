Les cinémas en plein air rouvrent en Grèce

Quand vient l'été, les cinémas en plein air fleurissent en Grèce. Le pays en compte des dizaines. Malgré la crise du coronavirus, ils ont rouvert leurs portes au public. Les projections seront simplement un peu moins nombreuses que d'habitude. L'entracte a été supprimée et tout a été organisé pour respecter au maximum les gestes barrières.

"Nous sommes très heureux d'ouvrir à nouveau nos portes. Nous espérons que le public appréciera notre sélection de films. Notre équipe a travaillé dur et toutes les mesures de sécurité ont été prises. Pour l'instant i ln'y a pas beaucoup de monde mais nous recevons de nombreux appels de personnes voulant connaitre les détails sur notre fonctionnement et nous sommes donc très optimistes", explique Theodoros Margonis du Cine Aegli Zappeion, l'un des plus anciens cinémas en plein air d'Athènes. Il fonctionne depuis 1903.

Un siège vide entre chaque spectateur, des allées à sens unique et une distance de près de deux mètres à l'entrée et à la sortie de ce cinéma historique entouré de jardins sont autant de mesures de sécurité, d'hygiène et d'arguments qui ont terminé de convaincre les premiers visiteurs.

"Je pense que la pandémie de coronavirus est terminée. Mais nous respectons quand même toutes les mesures de distanciation sociale. Il n'y a plus de problème", dit une femme.

"C'est un espace ouvert et je vois que tout le monde respecte la distance règlementaire alors c'est bon. Je reste plus prudent en ce qui concerne les cinémas en salle. Voilà pourquoi j'ai préféré venir ici et dès l'ouverture", ajoute un jeune homme.

Yorgos Mitropoulos, Euronews :

"Malgré le mauvais temps et la pluie, environ 35 cinémas en plein air recommencent à fonctionner en Grèce. Un premier pas vers le grand écran, après 2,5 mois de fermeture. Dans quelques jours, 135 autres cinémas en plein air rouvriront leurs portes et projèteront des classiques du 7e art mais aussi des films inédits".