Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a publié régulièrement une liste des aéroports situés dans les zones présentant le plus grand risque d'infection. Avec la fin progressive des mesures contre la propagation du coronavirus en Europe, des pays comme la Grèce ont annoncé qu'ils s'appuieraient sur cette liste pour effectuer des contrôles aléatoires sur les passagers aériens.

L'AESA publie également, en collaboration avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, une série de recommandations à l'intention des voyageurs, diffusée dans les aéroports de toute l'Europe. Elle concerne principalement la distanciation physique, l'utilisation de masques et l'hygiène des mains et encourage à l'enregistrement en ligne et tout autre mesures permettant d'alléger le temps d'attente.

Il y est aussi recommandé de ne pas voyager si vous présentez des symptômes du Covid-19, et bien sûr, il est nécessaire de connaître les règles en vigueur dans le pays de destination, au risque d'être mis en quarantaine à l'arrivée.

Par ailleurs, dans de nombreux aéroports, seuls les voyageurs sont autorisés à entrer, et non les personnes qui les accompagnent. Donc plus d'adieux de dernière minute ni de comité d'accueil dès que vous quittez la zone de retrait des bagages.

Liste de l'AESA des aéroports situés dans des zones "à risque" du nouveau coronavirus - mise à jour le 27 mai

A. Union européenne

Belgique

Tous les aéroports

France

Tous les aéroports de la région Île-de-France

Italie

Tous les aéroports des régions suivantes :

Émilie-Romagne

Lombardie

Piémont

Vénétie

Pays-Bas

Les aéroports suivants :

Aéroport d'Amsterdam Schiphol

Aéroport d'Eindhoven

Aéroport de Maastricht/Aix-la-Chapelle

Aéroport de Rotterdam/La Haye

Pologne

Aéroport de Katowice (EPKT)

Portugal

Les aéroports suivants :

Aéroport Francisco Sá Carneiro

Aéroport de Portela, Lisbonne

Espagne

Tous les aéroports des régions suivantes :

Castille et Léon

Castille-La Manche

Catalogne

Madrid

Suède

Tous les aéroports de la région de Stockholm

Royaume-Uni

Les aéroports suivants :

Birmingham

Doncaster Sheffield

East Midlands

Gatwick

Glasgow

Heathrow

Leeds Bradford

Liverpool John Lennon

Londres-City

Luton

Manchester

Newcastle International

Stansted

B. Reste du monde

Afghanistan

Tous les aéroports

Bangladesh

Tous les aéroports

Biélorussie

Tous les aéroports

Brésil

Tous les aéroports des Etats suivants :

Amazonie

Bahia

Ceará

Le Saint-Esprit

Maranhão

Pernambuco

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Sao Paulo

Canada

Tous les aéroports des Etats suivants :

Ontario

Québec

Chili

Tous les aéroports

Colombie

Tous les aéroports de la région de Bogotá

République dominicaine

Tous les aéroports

Équateur

Tous les aéroports

Égypte

Tous les aéroports

Inde

Tous les aéroports des provinces suivantes :

Gujarat

Madhya Pradesh

Maharashtra

Rajasthan

Tamil Nadu

Uttar Pradesh

Indonésie

Tous les aéroports

Iran

Tous les aéroports

Koweït

Tous les aéroports

Mexique

Tous les aéroports de la région de Mexico

Pakistan

Tous les aéroports

Pérou

Tous les aéroports

Qatar

Tous les aéroports

Russie

Tous les aéroports des régions suivantes :

Moscou

Mourmansk

Nijni Novgorod

Saint-Pétersbourg

Arabie Saoudite

Tous les aéroports

Singapour

Tous les aéroports

Afrique du Sud

Tous les aéroports de la région du Cap-Occidental

Turquie

Tous les aéroports

Ukraine

Tous les aéroports des régions suivantes :

Tchernivtsi

Kiev

Émirats arabes unis

Tous les aéroports

États-Unis

Tous les aéroports des États suivants :