Jeux Olympiques : Tokyo compte réduire la voilure

Tokyo envisage des Jeux Olympiques en modèle réduit, pour éviter une annulation pure et simple. Les JO ont déjà été reportés d'un an et devraient débuter seulement le 23 juillet 2021, en raison de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête qui s'annonce pour réduire la voilure, repenser les transports, l'accueil et les sites, alors que les coûts s'envolent.

"Nous devons pouvoir compter sur la compréhension des habitants de Tokyo et de la population japonaise pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo", a déclaré la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike. "Par conséquent, nous allons avancer sur des points qui devraient être rationalisés ou simplifiés. Je souhaiterais envisager différentes pistes, en collaboration avec le gouvernement, le comité organisateur et Tokyo".

Aucune mesure n'a été validée pour l'instant, mais les événements pourraient se tenir en présence d'un nombre de spectateurs limité, et la cérémonie d'ouverture pourrait s'avérer plus modeste.

Des tests systématiques au Covid-19 pourraient aussi être pratiqués et s'appliquer au public, comme aux athlètes et aux officiels, selon la presse japonaise.