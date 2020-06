Nouveaux cas en Chine, recul en Europe : le point sur la pandémie de coronavirus

L'épidémie de coronavirus rebondit en Chine avec des dizaines de nouveaux cas recensés dans la capitale Pékin, où la situation est jugée "extrêmement grave" par les autorités locales.

Où en est la pandémie dans le monde : plus de 8 millions de cas sont désormais confirmés à travers la planète et plus de 437 000 morts, selon le recensement de l’Université Johns Hopkins.

L'Amérique demeure l'épicentre de cette crise : plus de 115 000 morts aux Etats-Unis, plus de 40 000 au Brésil. Les pays européens payent aussi un lourd tribut à cette crise sanitaire, principalement le Royaume-Uni (41 000 morts), l'Italie (près de 35 000) la France et l'Espagne (autour de 30 000 morts), soit trois fois plus que l'Allemagne.

Interview du Professeur Antoine Flahault, épidémiologiste à l'Université de Genève.