Au Portugal, des restrictions rétablies pour enrayer de nouveaux foyers de contamination

De nouvelles restrictions vont être mises en place au Portugal pour tenter d'enrayer une flambée épidémique. En un mois, plus de 9000 cas de Covid-19 ont été détectés, pour la plupart dans la région de Lisbonne et la Vallée du Tage. La capitale et quatre autres communes sont particulièrement touchées. Et la prolifération de fêtes rassemblant illégalement des centaines de jeunes inquiète. Le gouvernement a donc décidé de sévir.

_« Nous allons approuver une loi qui permette aux forces de sécurité de renforcer leur présence dans les rues et d'augmenter les amendes pour ceux qui organisent ou qui participent à des rassemblements non autorisés, a expliqué le Premier ministre António Costa. Nous allons aussi revenir à la limite de 10 personnes maximum pour les rassemblements. »_

Dès ce mardi, ce sera donc 10 personnes au lieu de 20 et les commerces et cafés devront baisser leurs rideaux à 20 heures. Seule exception, les restaurants. Le Portugal, qui a appliqué très tôt des mesures de confinement drastiques, déplore un peu plus de 1500 décès liés au coronavirus. Bien moins que la plupart de ses voisins européens.